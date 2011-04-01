-İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 2 ÖLÜ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 31.03.2011 - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dinar'ın Tekke Mahallesi'nde yaşayan, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki ailenin fertleri birbirlerine av tüfekleriyle ateş etti. Gülcan G. (26) ile İzzet B. (19) öldü. Yaralanan Songül B, Celal D, İsmet G, Kemal K. ve Ramazan Z, Dinar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgeye Afyonkarahisar'dan çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini belirten Türkmenli, şunları söyledi: ''Kız kaçırma hadisesi var ama kız reşit. Kızın babası silahıyla geliyor, münakaşa oluyor. Olay yerinde bir kişi vefat ediyor. Karşı taraftan birisi hastaneye sevk edilirken vefat ediyor. Ayrıca 5 yaralımız var. Yaralıların durumları ağır değil. Olay daha da alevlenmesin diye il merkezinden takviye ekiplerimiz geldi. Duruma hakimiz. Elimizde üç tüfek var, boş kovanlar, tüfeklerin kartuşları var. Bir de ölüme sebebiyet veren tüfeğin üç kovanı var. Henüz silahı bulamadık.''