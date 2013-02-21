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İki aile arasında 'güvercin uçurma' kavgası; 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da 'kuş uçurtma' yüzünden iki aile arasında çıkan ve tabancaların da kullanıldığı taşlı, sopalı kavgada 60 yaşındaki Zekiye Demir öldü, 2'si kadın 3 kişi de yaralandı

21 Şubat 2013 21:47

Diyarbakır Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak üzerinde komşu olan Alpaydıncı ve Demir aileleri arasında, iddiaya göre güvercin uçurma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Uçurulan güvercinlerin birbirlerinin damlarına konmasıyla ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. Araya girenler kavgaya ayırıp, tarafları evlerine gönderdi.

İki ailenin kadın fertleri saat 15.00 sıralarında yine karşı karşıya gelip dünkü olay nedeniyle yine tartışmaya başladı. Ailelerin erkeklerinin de katılmasıyla tartışma tabancaların da kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 3’ü kadın 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı. Kavgada yaralananlar Diyarbakır Devlet ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Zekiye Demir, hayatını kaybetti. Polis, mahallede sıkı güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

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