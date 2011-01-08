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İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA KOCAELİ (A.A)

08 Ocak 2011 09:07

-İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA KOCAELİ (A.A) - 08.01.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. İstasyon Mahallesi Mir Sokak'ta aralarında husumet bulunan Ersan Y. (25), Necmi Y. (46) ve oğlu Hakan Y. (22) ile Mahmut A. (25), kuzenleri Mehmet A. (31) ve kardeşi Adem A. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Ersan, Necmi ve Hakan Y. Kocaeli Devlet Hastanesine, darp edilen Adem, Mehmet ve Mahmut A. İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Ersan Y'nin hayati tehlikesi bulunduğu, diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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