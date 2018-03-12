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İki aile arası bıçaklı kavga: 1 ölü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Cono aşiretine mensup iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Bedirhan Taşkömür (20), yaşamını yitirdi

12 Mart 2018 01:07

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da Cono aşiretine mensup iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan Bedirhan Taşkömür (20), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono aşiretine mensup Taşkıran ve Töşkömür aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Taşkıran (29), iddiaya göre Bedirhan Taşkömür\'ü bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen Taşkömür ile kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişi, olay yerine sevk edilen polisler tarafından gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

 

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