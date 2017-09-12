Iker Casillas'tan 'Beşiktaş' değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Porto’nun kalecisi ve kaptanı Iker Casillas, siyah-beyazlı ekip ve grubun genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Beşiktaş için, ”Onlar Türkiye şampiyonu ve çok geliştiler. Avrupa’da tanınan bir takım haline geldiler” yorumunu yaptı.

Brezilya basınına konuşan İspanyol eldiven, Monaco’nun grupta kendilerinden daha çok şansı olduğunu da itiraf etti.

“Şampiyonlar Ligi’nde tüm takımlar bir umut taşır. Her şey oynadığınız futbol ve biraz da şansa bağlı. Grupta oynayacağımız 6 maçı düşünüyoruz. Grubu geçince bir sonraki aşamayı düşüneceğiz” diye konuşan Casillas, gruptaki takımları şöyle değerlendirdi:

"Beşiktaş, Avrupa'da tanınan bir takım"

“Beşiktaş, son Türkiye şampiyonu. Çok geliştiler ve Avrupa’da tanınan bir takım. Leipzig ise Almanya’nın yeni kulübü ve geçen sezon fantastik bir sezon geçirdiler. Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile rekabet ettiler.”

Deneyimli file bekçisi, dengeli bir grupta olduklarını ve Şampiyonlar Ligi’ne taraftarları önünde 3 puanla başlamak istediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.