-IKEA mama sandalyesini geri çağırdı İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - IKEA Türkiye, global IKEA'da alınan karar üzerine ''Antilop Mama Sandalyesi Kemeri''ni bugünden itibaren geri çağırdığını bildirdi. IKEA Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde birçok güvenlik standardından geçen ürünlerde görülebilecek riskleri minimize edebilmek adına IKEA tarafından ürünlerin geri çağırıldığı ve tüketicilere bilgi paylaşımı yapıldığı hatırlatıldı. IKEA Antilop Mama sandalyesinin kemerinin 17389 numaralı tedarikçi tarafından 2006 yılının 7. ayı ile 2009 yılının 11. ayı arasında üretildiği ve satışa sunulduğu belirtilen açıklamada, ürün kemerinin geri çağırımının söz konusu olduğu ifade edildi. IKEA Türkiye olarak bugüne kadar müşterilerinden IKEA Antilop mama sandalyelerinin kemerine ilişkin herhangi bir şikayet gelmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Global IKEA'da alınan karar üzerine IKEA Türkiye olarak biz de aynı ürünü 5 Ocak 2012 tarihinden itibaren web sitemizden duyurarak geri çağırdığımızı belirtmek isteriz. IKEA'da satışa sunulan çocuk ve bebek ürünleri bebek sağlığının güvenliği göz önünde bulundurularak en katı testlerden geçtikten sonra üretim aşamasına geçmektedir. Bu olaydan diğer mama sandalyeleri etkilenmemiştir.'' IKEA, mama sandalyelerindeki emniyet kemerinin beklenmedik şekilde açılmasıyla bebeklerin düşmesi üzerine 1,2 milyon mama sandalyesini geri çağıracağını açıklamıştı.