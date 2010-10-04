İkea ilk kez bilançosunu açıkladı

T24 - Uygun fiyatlı mobilya perakendecisi IKEA, 67 yıllık tarihinde ilk kez bilanço açıklayarak 2009 yılında 2.5 milyar Euro’luk net kâra ulaştığını duyurdu.



Şirketin geleneğini bozmasına gerekçe olarak ise, eski bir üst düzey yöneticisi Johan Stenebo’nun geçen yıl yazdığı ‘IKEA Hakkındaki Gerçekler’ adlı kitabında ortaya attığı iddialar gösterildi.



IKEA’nın kurucusu Invar Kamprad’a yakınlığıyla bilinen Stenebo, “Kamprad bir tarikate bağlı. O tarikat kendi ailesi tarafından yönelitiyor” iddiasını ortaya atmıştı. Kitapta ayrıca IKEA’nın bir ajan ağı tarafından yönetildiği ve şirket yönetiminin yabancıları küçümsediği savunulmuştu.

Krizde yüzde 11.3 büyüdü

IKEA yönetimi de şirket hakkında ortaya atılan tüm bu iddiaları reddederek, gereksiz yere büyütülen bu olayı sonlandırmak adına bilançosunu açıklama kararı aldığını bildirdi. Şirketin CEO’su Mikael Ohlsson da, şirket çalışanları ve tedarikçiler daha fazla bilgi istediği için böyle bir karar alındığını ifade etti.



Ohlsson, şunları söyledi: “2009 yılında 2.5 milyar Euro net kâr elde ettik. Bu da geçtiğimiz yıl yaşanan krize rağmen yüzde 11.3 artışı ifade ediyor. 2010 yılındaki toplam satış hedefimiz ise yüzde 7.7 artışla 23.1 milyar Euro’ya ulaşmak. Ortaya atılan sermaye artırımına hazırlandığımız iddiası da kesinlikle asılsız.” Geçen yıl göreve gelen Ohlsson, yeni dönem planları ile yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Şirket olarak Çin, Rusya ve Hindistan’da daha canlı olmak istiyoruz. Ayrıca Güney Kore, Hırvatistan ve Sırbistan da büyüme stratejimizin parçalarını oluşturuyor. Satışlarımızını yüzde 79’unu Avrupa, yüzde 15’ini Kuzey Amerika ve yüzde 6’sını Asya oluşturuyor.”





