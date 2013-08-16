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Ekonomi

IKEA iki ürününü geri çağırıyor

IKEA, Türkiye'de de satılan iki çocuk yatağını geri çağırıyor

16 Ağustos 2013 03:57

Ünlü mobilya firması IKEA, iki ürününü yaralanma riski sebebiyle geri çağırıyor. Türkiye'de de satılan iki çocuk yatağını alanlara bedava tamir kiti verilecek Kritter ve Sniglar modeli yatakların kenarında bulunan metal parçanın yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle Türkiye dahil birçok ülkede geri çağrılacağı açıklandı.
IKEA Kritter yataklarında 1114 ve 1322, Singlar da ise 1114 ve 1318 numaralı modellerin hatalı tasarımlar olduğunu belirtti.
IKEA'dan yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte Belçika, İngiltere, Çin, Çek Cumhuriyeti, Malezya, İrlanda, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İsveç, İsviçre ve Tayland'da da bu iki modeli satın alan müşterilere bedava tamir kiti verilecek.
İsveçli mobilya devinin sözcüsü Anna Pilkrona Godden AFP ajansına verdiği bilgide yaklaşık 10 bin yatağın İsveç'te satıldığını, ancak İsveç dışındaki ülkelerde bu iki modelin ne kadar satıldığını tespit etmeye çalıştıklarını bildirdi.
Ikea konuyla ilgili şu açıklamayı geçti:
"IKEA, KRITTER veya SNIGLAR çocuk karyolaları satın almış olan müşterilerinden karyolanın başlığına veya altına iliştirilmiş olan tarih damgası kontrol etmelerini rica ediyor.
IKEA, karyolaların korkuluklarını karyola kasasına bağlayan metal çubukların güvenliğini arttırmak ve olası tehlikeleri engellemek amacıyla mağazalardan tamir kitlerini almaya çağırıyor.
Bu durumdan sadece 1114 ile 1322 arasındaki tarih damgalarını (YYHH) taşıyan KRITTER çocuk karyolaları ile 1114 ile 1318 arasındaki tarih damgalarına sahip SNIGLAR çocuk karyolaları etkilenmektedir.
Çağrı kapsamındaki ürünlere sahip  olan müşterilerimizin, en kısa zamanda bölgelerindeki IKEA mağazasına giderek veya IKEA müşteri hizmetlerini 444 4 532  numaralı telefondan arayarak ücretsiz tamir kitini almaları gerekmektedir.
IKEA olarak, bu durumdan kaynaklanabilecek rahatsızlıklar için özür diliyoruz."
 

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