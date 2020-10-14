IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor



Dünyanın en büyük mobilya şirketi olan IKEA, geri dönüşüm projesi kapsamında, eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor.

Gelecek ay uygulamaya konulacak proje ile, şirketin en çok satan raf ünitelerinden olan Billy isimli ürün ile birlikte bazı mobilyalar geri verilebilecek. Plan kapsamında, artık istenmeyen ve geri alınacağı açıklanan ürünler için değerinin yüzde 50'si kadar kupon verilecek ve bu kuponlar mağazalarda harcanabilecek.

İsveç merkezli şirket, bu geri alma projesini, gelecek ay "Kara Cuma" ile eş zamanlı olarak hayata geçirmeye hazırlanıyor.

IKEA'dan yapılan açıklamada girişimin "ölçüsüz tüketime karşı" bir farkındalık oluşturma amacı taşıdığı da kaydedildi.

Uluslararası çapta uygulamaya konulacak girişimde, mobilyaların geri alma değerleri, yıpranmışlıkları ile orantılı olarak belirlenecek.

27 ülkede hayata geçirilecek

Çiziği olmayan yeni ürünler için, satış fiyatının yüzde 50'si oranında kupon verilecek. Birçok çiziği olan ürünlere ise yüzde 30'a kadar.

27 ülkede hayata geçirilecek proje, üzerinde döşeme bulunmayan, raf üniteleri, sandalyeler, ayaklıklar ve yemek masası gibi ürünleri kapsayacak.

IKEA'dan yapılan açıklamada, yeniden satılamayan tüm bu ürünlerin, geri dönüşüme sokulacağı kaydedildi.

Şirket, tüm mağazalarında, mobilyaların yeniden satışının yapıldığı, kullanılmış veya tamir edilmiş mobilya satışı yapılan alanlar oluşturmaya hazırlanıyor.

1948 yılında ilk koleksiyonunu sunan şirketin, bazı nostaljik ürünleri yüksek miktarlara el değiştirebiliyor.

Şirket, Edinburgh ve Glasgow şehirlerinde yeniden satış girişimini test ediyordu.