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Dünya

Ikea: Doğu Almanya döneminde siyasi mahkûmları zorla çalıştırdık

Ikea, Doğu Almanya döneminde siyasi mahkûmların zorla çalıştırıldığı iddialarını kabul etti

17 Kasım 2012 11:36

İsveçli mobilya üreticisi Ikea, Doğu Almanya döneminde mahkûmları zorla mobilya üretiminde çalıştırdığına yönelik iddiaları kabul etti.

Türkiye’de de faaliyet gösteren İsveç mobilya devi Ikea'dan önemli bir itiraf geldi.

Doğu Almanya'da komünist rejim döneminde siyasi mahkûmların mobilya üretiminde zorla çalıştırıldığını kabul eden şirket, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Ikea'nın 25 ila 30 yıl önce birlikte iş yaptığı taşeron şirketlerinin, siyasi tutukluları mobilya üretiminde zorla çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin Ikea yöneticilerinin bu durumdan haberdar oldukları, bunu engellemek için çaba harcadıkları ancak bu çabaların yeterli olmadığı belirtildi.


Tazminat hakkı


Gelen bu özür sonrası mobilya üretiminde çalıştırılan siyasi mahkumlar şirketten tazminat talep edebilecek.


'Nazi' iddiaları


Geçen yıl yayımlanan bir kitapta da şirketin kurucusu Ingvar Kamprad'ın, 1943'te 17 yaşındayken İsveç Nazi partisine üye olduğu ve Nazi sempatizanlarıyla bağlarını 1950'li yıllara kadar sürdürdüğü iddiasına yer verilmişti.


Cirosu 34 milyar dolar


Dünya genelinde 300'dan fazla mağazası bulunan Ikea'nın geçen yılki satışları yaklaşık 34 milyar dolar bulmuştu.

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