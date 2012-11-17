Ikea: Doğu Almanya döneminde siyasi mahkûmları zorla çalıştırdık

İsveçli mobilya üreticisi Ikea, Doğu Almanya döneminde mahkûmları zorla mobilya üretiminde çalıştırdığına yönelik iddiaları kabul etti.

Türkiye’de de faaliyet gösteren İsveç mobilya devi Ikea'dan önemli bir itiraf geldi.

Doğu Almanya'da komünist rejim döneminde siyasi mahkûmların mobilya üretiminde zorla çalıştırıldığını kabul eden şirket, olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Ikea'nın 25 ila 30 yıl önce birlikte iş yaptığı taşeron şirketlerinin, siyasi tutukluları mobilya üretiminde zorla çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Dönemin Ikea yöneticilerinin bu durumdan haberdar oldukları, bunu engellemek için çaba harcadıkları ancak bu çabaların yeterli olmadığı belirtildi.



Tazminat hakkı



Gelen bu özür sonrası mobilya üretiminde çalıştırılan siyasi mahkumlar şirketten tazminat talep edebilecek.



'Nazi' iddiaları



Geçen yıl yayımlanan bir kitapta da şirketin kurucusu Ingvar Kamprad'ın, 1943'te 17 yaşındayken İsveç Nazi partisine üye olduğu ve Nazi sempatizanlarıyla bağlarını 1950'li yıllara kadar sürdürdüğü iddiasına yer verilmişti.



Cirosu 34 milyar dolar



Dünya genelinde 300'dan fazla mağazası bulunan Ikea'nın geçen yılki satışları yaklaşık 34 milyar dolar bulmuştu.