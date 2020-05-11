'IKEA'da mastürbasyon videosu'nun artçıları sürüyor; mobilya devi daha iyi temizlik önlemleri alacaklarını duyurdu

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İşveç merkezli mobilya devi IKEA'nın Çin'de bulunan bir şubesinde bir kadının mastürbasyon yaparken video çekmesi ve internete yüklemesi ülkenin gündeminde geniş yer buldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan IKEA, Çin'deki şubelerinde daha iyi güvenlik ve temizlik önlemleri alacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu davranışı onaylamıyor ve kınıyoruz. Olayı, şubenin bulunduğu şehrin polisini bildirdik" denildi.

Olayın Çin'in hangi şehrinde yaşandığı açıklanmadı. Ancak bazı Çinli sosyal medya kullanıcıları, mağazadaki ziyaretçilerin aksanı sebebiyle videonun Guangdong'daki mağazada çekilmiş olabileceğini iddia etti.

Bazı izleyiciler de videoda kimsenin maske takmadığına dikkat çekerek videonun eski olabileceğini ileri sürdü.

Bahsi geçen videoda sadece gömlek giyen bir kadının mağazadaki çeşitli yatak ve koltuklara oturarak mastürbasyon yaptığı görülüyor.