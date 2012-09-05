IKEA çalışanları cumartesi günü eyleme gidiyor

IKEA'nın iş yerlerinde sendikal çalışmaları engellediği gerekçesiyle yüzlerce işçi cumartesi günü Ümraniye'deki mağaza önünde eylem yapacak.



Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, cumartesi günü, IKEA'nın Ümraniye'deki mağazası önünde toplanacak yüzlerce işçinin, IKEA Türkiye işvereni protesto edeceğini söyledi.

IKEA'nın İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki 5 mağazasında, yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı bilgisini veren Alemdar, örgütlenme faaliyetleri devam ederken işverenin, sosyal diyaloğa açık olduğu yönünde açıklama yaptığını ifade etti.

Koop-İş sendikasına üye olan çalışan sayısının artması üzerine işverenin çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu ileri süren Alemdar, şöyle konuştu:

''IKEA işçisi toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşuncaya kadar, mücadeleye devam edeceğiz. Baskı ve tehdit yapmadığını iddia eden işverene sesleniyorum, sendikamız üyesi olmayanları bile istifa ettirmek baskı değil mi? Başka illerdeki IKEA mağazalarında çalışan üyelerimizi genel müdürlüğe çağırıp İstanbul'daki noterlerde istifa ettirmek baskı ve tehdit değil mi? Çalışanlarınıza sendika üyesi olmama karşılığında müdürlük ve şeflik teklif etmek baskı değil mi, ayrımcılık değil mi? Örgütlenme çalışmalarımızda lider olarak çalışan üyelerimize hak ettikleri kıdem tazminatından daha fazla ödemeyi teklif ederek işten çıkmalarını teşvik etmek baskı değil mi, ayrımcılık değil mi? Üyelerimizin anne ve babalarını evlerinden telefonla arayarak tehdit etmek baskı değil mi? Mağaza müdürleri tarafından üyelerimizi sorguya çekmek baskı değil mi? Üyelerimize düşük zam, üye olmayanlara yüksek zam vermek baskı değil mi, ayrımcılık değil mi? Bunların hepsi baskıdır, hukuksuzdur, yasa dışıdır ve açıkça suçtur. Bu baskıları yapanları kınıyorum.''

IKEA'nın iş yerlerinde sendikal çalışmaların engellendiği gerekçesiyle İstanbul'da eylem yapacaklarını dile getiren Alemdar, IKEA işvereninin emekçilere yönelik keyfi uygulamalarını protesto edeceklerini söyledi.



Yabancı sendikalar da destek verecek



IKEA'nın 41 ülkedeki mağazalarında yaklaşık 100 bin çalışanı bulunduğunu kaydeden Alemdar, Türkiye dışındaki ülkelerde IKEA çalışanlarının tamamına yakınının sendikalı olduğuna dikkati çekti.

Cumartesi günü yapılacak eyleme, diğer ülkelerdeki IKEA'larda örgütlü sendikaların da destek vereceğini bildiren Alemdar şöyle devam etti:

''Dayanışma mesajı gönderen ülkeler arasında, İsveç, ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İspanya, İtalya, Belçika, Avusturya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Romanya yer alıyor. Eyleme, İsveç sendikaları başta olmak üzere uluslararası sendikacılar da Türkiye'ye gelerek bizzat katılacaklar. Onun dışında söz konusu ülkelerde bağlı sendikalar aracılığıyla çeşitli eylemler de yapılacak. IKEA'da örgütlü yabancı sendikalar da bizimle aynı saatte basın açıklaması yapacak, Türkiye'deki örgütlenme mücadelesine destek veren pankartlar açacaklar.''