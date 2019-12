Ike Teksas'ı yıktı geçti

Kasırganın hızı saatte 130 kilometre

Kasırga ikmali erteletti

2005'te, ABD'nin New Orleans kentini vuran Katrina'dan üç yıl sonra Teksas İke kasırgasında en kötü senaryo için hazırlandı. Korkulan olmadı ancak ABD Başkanı George Bush'un afet bölgesi ilan ettiği eyalette önemli derecede hasar var. Can kaybı ise kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrası belirlenebilecek.ABD'nin Texas eyaletinde Meksika Körfezi kıyılarını vuran şiddetli Ike kasırgası, kıyıya ulaştığı yer olan Galveston'da ve kıyının biraz içinde bulunan ABD'nin dördüncü büyük kenti ve petrol merkezi olan Houston'da büyük maddi zarara yol açtı.Kasırganın saatte 180 kilometre hızla vurduğu Galveston, sular altında kaldı. Ardından Houston kentinde seller meydana geldi, bölgede 3 milyon kişi elektriksiz kaldı, dev ağaçlar devrildi ve birçok binada önemli hasar oluştu.Çeşitli kaynaklardan münferit ölüm haberleri gelirken, toplam can kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.Kıyı bölgesinde yaşayanlar için zorunlu tahliye kararından sonra 1 milyon kişi iç bölgelere kaçmıştı.Ancak Teksas eyaleti yasalarına göre mecburi tahliye kararı durumunda bile insanların zorla evlerinden çıkarılamamasından dolayı yaklaşık 100 bin kişi sahil bölgesinde kalmıştı. Bunların bazılarının yaşamlarını yitirmiş olmasından kaygılanılıyor.Teksas'ı felaket bölgesi ilan eden George W. Bush, başkan olmadan önce valiliğini yaptığı Teksas eyaletinin felakete maruz kalan kıyı bölgelerinde büyük bir arama kurtarma operasyonunun başlatılacağını bildirdi.Ancak bölgede hava koşullarının hala kötü olmasından dolayı helikopterler, henüz geniş çaplı operasyona başlayamadı.Ike kasırgası, Houston'dan sonra daha iç bölgelere doğru ilerlerken güç kaybetti. Ancak hala rüzgar hızının, kasırganın şu anda vurduğu bölgelerde saatte 130 kilometreyi bulduğu belirtiliyor.Arka arkaya gelen Gustav ve Ike kasırgalarından dolayı ABD'nin ulusal petrol üretiminde yüzde 16'lık bir düşüş meydana geldi. Bu da, hemen ülke çapında benzin fiyatlarında bir miktar sıçramaya yol açtı.