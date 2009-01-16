IKDP: TRT 6 bölgede çok olumlu karşılandı

* Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) dış ilişkiler sorumlusu Safin Dizayi, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini ve ilerlemesini çok istediklerini söyledi



* Dizayi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kürtçe yayın yapan TRT 6 televizyonun açılışı sırasında izleyenlere Kürtçe hitap etmesinin bölgede çok olumlu karşılandığını kaydetti



Dizayi, son dönemde Türkiye ile ilişkilerinde olumlu yönde ilerleme olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Irak özel temsilcisi Murat Özçelik'in birkaç gün önce bölgeye yaptığı ziyarette, bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile iki kez görüştüğüne dikkat çekti.



Türkiye ile ilişkilerinde sadece güvenlik konularında takılıp kalınmaması gerektiğini söyleyen Dizayi, ekonomi, siyaset, kültür, bilim ve sağlık alanlarında uzun vadeli ilişki kurmayı istediklerini vurguladı.



Türkiye ile daha önceki temaslarında sadece terör örgütü PKK ve güvenlik konularının ele alındığına dikkati çeken Dizayi, bölgesinden kaynaklanan terör saldırılarıyla ilgili olarak "Biz tabi ki Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ve haklı olduklarını biliyoruz, fakat bu konunun ilişkilerimize engel olmaması lazım" diye konuştu.



Özçelik ile yapılan temaslar hakkında da bilgi veren Dizayi, "Görüşmelerimiz bilfiil Mart 2008'de başladı. Bugüne kadar yapılan görüşmeler, sorunları kökünden çözmek için yapılan görüşmelerdir. Her iki tarafın da bunu istemesi nedeniyle sorunları çözmeyi başardık sayılır" dedi.



TRT 6'nın yayına başlamasına da değinen Dizayi, Türkiye'de bazı değişiklikler yapıldığını, bunları görmemenin imkansız olduğunu belirterek, bunun en iyi örneğinin Kürtlere hitap eden TRT 6'nın açılışı olduğunu vurguladı.



Dizayi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonun açılışı sırasında izleyenlere Kürtçe hitap etmesinin bölgede çok olumlu karşılandığını kaydetti.

