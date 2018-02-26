IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı uzatıldı

Irak merkezi yönetiminin, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağını 3 ay daha uzattığı bildirildi. Uçuş yasağının 31 Mayıs'a kadar süreceği belirtildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı bilgisinin yer aldığını açıkladı.

Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.