IKBY'li Milletvekili: Bağdat Parlamentosu'ndan ayrılmayacağız

Irak Kürt bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin referanduma gitmesi nedeniyle Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasındaki ilişkiler gerginleşirken Bağdat parlamentosunda yer alan Kürt milletvekilleri parlamentoyu bırakmama kararı aldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bağdat Milletvekilli Renas Canu, Bağdat Parlamentosunun Kürdistan aleyhine karar aldığı zaman Kürt milletvekillerinin o zamanki oturumuna katılmadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

" Kürdistan bölgesi aleyhine alınan kararlara hiçbir Kürt milletvekilli katılmadı. Sünni 22 milletvekilli de bizim aleyhimize alınan kararlara hayır dedi. Bağdat parlamentosunda Şiiler çok etkin. Bağdat parlamentosunda 328 milletvekili var. Bunlardan 181'i Şii milletvekilleri. 72'si Sünni. 66'sı ise Kürt. Mecliste en çok Şiiler etkin. Kürdistan aleyhine alınan kararları Şii vekiller verdi."

"Kerkük'e değil IŞİD'in elindeki yerlere asker göndersinler"

Sputnik'ten Hikmet Durgun'nun haberine göre; Bağdat Parlamentosunun Kerkük'e asker gönderme kararını da değerlendiren Canu, " Bağdat Kerkük'e asker göndereceğine IŞİD'in elinde olan bölgelere asker göndersin. Kerkük'e asker gönderilmeyi doğru bulmayız. Gerginliği artırır. Krizi derinleştirir. Etnik savaşın çıkmasına neden olur. Kürt Şii savaşı çıkar. Bu da kimseye yarar getirmez" dedi.

Referandum sonuçlarının hesabının iyice yapılması gerektiğini ifade eden Canu, şöyle devam etti:

"Referandum sonucu çok güzel oldu. Demokratik bir seçim oldu. Ancak referanduma katılmayan ve hayır oyu verenlerin de iyi düşünülmesi lazım. Bizim kendi içimizde bunun sorgulamasını yapmamız gerekiyor. İnsanlar neden hayır oyu kullandı ve % 30 civarında insanlar neden oylamaya katılmadı. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Kürdistanı yöneten partiler bunu iyi düşünmesi değerlendirmesi lazım. Irak Türkmen Cephesi referandumu referandumuna karşı çıktı. Erbil'deki Türkmenler referanduma karşı çıkmadı. Onlar geleceğinin Kürdistan'da olduğunu iyi biliyorlar."