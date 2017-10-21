IKBY'den Irak yönetimine: İşgal ettiğiniz bölgelerden çekilin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Güvenlik Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, "Irak yönetimi, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden çıkmalı" ifadesi kullanıldı.

IKBY Güvenlik Konseyi, Bağdat yönetiminden ‘tüm güçlerini işgal ettikleri bölgelerden geri çekmesini’ istedi. Irak ordusunun ve Haşdi Şabi’nin dün Erbil’e 45 kilometre uzaklıktaki Pırde’ye (Altınköprü) saldırmasına ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Konsey, “Uluslararası toplumun Irak’ın saldırılarına karşı tavır alması gerekiyor. Irak yönetimi de, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden geri çıkmalıdır” dedi.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin yaptığı yazılı açıklama şöye:

Rudaw'ın haberine göre, Irak askerleri ve Heşdi Şabi güçleri, İran’ın desteği ve ABD’nin silahlarıyla Kerkük-Erbil karayolundaki Pırde’de Peşmerge Güçleri’ne saldırdı. Söz konusu saldırının amacı Erbil’in güneyindeki Kuştepe’ye girmekti. Ancak peşmerge saldırıyı geri püskürttü.

IŞİD’le savaşta Irak’a verilen silahlar şu anda Heşdi Şabi güçleri tarafından Kürdistan halkına karşı kullanıyor. Heşdi Şabi güçleri’nin 16 Ekim’de yaptığı saldırılarla en az 100 binden fazla kişi Erbil ve Süleymaniye’ye göç etmek zorunda kaldı.

Heşdi Şabi, Kerkük, Tuzhurmatu ve Hanekin’de Kürt ve Türkmenlere ait yüzlerce eve el koyarak yağmaladı. Hanekin’de Kürtlere ait bölgelerde Heşdi Şabi mensuplarının bulunmasına karşı çıkan sivillere ateş açıldı. Bazı siviller öldü, birçoğu da yaralandı.

Elimizdeki bilgilere göre, İran’nın desteğiyle peşmergeye karşı kullanılan bu güçler, Esaybi Ehli Haq, Bedir Tugayları, Ketaibi Hizbullah, Abbas Tümeni, Ali Ekber Tugayı, Serayi Horan ve İmam Ali güçleridir.

Uluslararası toplumun, Irak ve komşu ülkeler Kürdistan’a yapılan bu saldırılar karşısında sessiz. Halkın korunması için kurulan ordu bugün Kürdista halkına karşı kullanılıyor. Irak’ın saldırıları bu ülkeyle birlikte yaşama konusundaki korkuyu ortaya koymuştur.

Uluslararası toplulukların Irak’ın saldırılarına karşı tavır alması gerekiyor. Irak yönetimi de, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden geri çıkmalıdır.”