IKBY'den Habur'a ortak kontrol önerisi

IKBY Türkiye ile Irak arasındaki tek sınır kapısı olan Habur'un Irak'taki geçiş noktası olan İbrahim Halil sınır kapısının güvenlik kontrollerini Peşmerge ile Irak ordu birliklerinin birlikte yapmasını önerdi. Erbil'den yapılan açıklamada konuşlandırmanın "Irak Anayasası'na uygun bir anlaşma sağlanana kadar sınırlı ve geçici bir düzenlemeyi güvence altına alan bir iyi niyet jesti ve güven oluşturma alıştırması" anlamına geldiği belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, IKBY kontrolündeki tartışmalı bölgeleri geri almak için 16 Ekim tarihinde başlatılan operasyonlara cuma günü ara verilmesi talimatı vermişti. Bu bölgeler arasında Türkiye, İran ve Suriye ile sınır kontrol noktaları da bulunuyor.

İbadi ateşkes kararının Irak birliklerinin herhangi bir engelle karşılaşmadan tartışmalı bölgelere ve uluslararası sınırlara konuşlandırılması için verildiğini söyledi.

Kürt yetkililer Irak birliklerine sınırlarda "gözetim" izni verebileceklerini ancak Kürt bölgesinde IKBY'nin sınır kontrollerini sürdürmek istediğini açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise IKBY'yi müzakereleri kullanarak Kürt hatlarını güçlendirmek için "zaman kazanmaya" çalışmakla suçladı. "Müzakereler sırasında (Kürt) bölgesi güçlerini kaydırdı ve yeni savunma hatları oluşturdu" denilen açıklamada "Buna izin vermeyeceğiz. Federal güçler (tartışmalı) bölgelerin ve sınırların güvenliğini almaya yetkilidir" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Türkiye ile olan sınırının tamamı Saddam Hüseyin'in 2003 yılında devrilmesinden bu yana Kürtler tarafından kontrol ediliyor. Türkiye ile Irak arasındaki tek sınır kapısı olan Habur, Silopi ile Zaho'yu birbirine bağlıyor. Irak birlikleri salı günü Habur Sınır Kapısı'nda Türk ve Iraklı Kürt kontrol noktaları arasına mevkilenmişti. Habur'dan geçen araçların üç kontrol noktasından geçmesi gerekiyor.

Reuters/EC,ÖA

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