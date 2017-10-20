IKBY’den Bağdat’ın diyalog çağrısına olumlu yanıt

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yaptığı diyalog çağrısının kabul edildiği bildirildi. IKBY Bakanlar Kurulu’nun bugün Başbakan Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani başkanlığında yaptığı toplantının ardından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlar Kurulu, Başbakan Haydar el İbadi’nin Irak anayasası ve ortaklık ilkeleri çerçevesinde mevcut sorunların çözümü için bölgesel hükümet ile müzakerelere başlanması çağrısını olumlu karşılamıştır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, bu diyaloğun uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi talep edilerek, "Irak’taki sorunların askeri müdahale ile çözülemeyeceği” vurgulandı.

Irak ordusu ile Şii Haşdi Şabi milisleri tarafından Pazartesi günü ihtilaflı bölgeleri geri almak için başlatılan askeri operasyon sonucunda, IKBY kontrolünde olan Kerkük vilayeti ele geçirilmiş ve Kürt peşmerge birlikleri Haziran 2014 sınırlarına çekilmişti. Irak Başbakanı Haydar el İbadi de, Kerkük'ün el değiştirmesi sonrasında Salı günü yaptığı açıklamada Kürdistan referandumunun bittiğini ve geçmişte kaldığını belirterek, IKBY yönetimini "anayasa çerçevesi" içerisinde diyaloğa davet etmişti.

Tutuklama kararına Barzani'den tepki

Bağdat ve Erbil’den gelen diyalog sinyallerine rağmen, IKBY'de 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından taraflar arasındaki gerginlik sürüyor.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, yardımcısı Kosret Resul Ali hakkında Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından bugün çıkartılan tutuklama kararına tepki gösterdi. Barzani, bunun “siyasi bir karar olduğunu” belirterek, “Bağdat’ın otoriter bir rejim olduğu gerçeğini gösterdiğini” savundu.

Bağdat'taki mahkemenin sözcüsü Abdülsettar Bayraktar, tutuklanma kararına gerekçe olarak, Ali'nin Kerkük'ün kontrolünü ele geçirmek için operasyon gerçekleştiren Irak askerlerini "işgalci güç” olarak nitelendirmesini göstermişti.

Şii milisler Kerkük'ten çekildi

Diğer yandan Irak ordusuna destek veren Şii Haşdi Şabi milislerinin Kerkük'ten çekildiği bildirildi. Milislerin sözcüsü Ahmed el Azadi Perşembe günü Bağdat'da yaptığı açıklamada, böylelikle Başbakan el İbadi'nin talimatına uyulduğunu ifade etti. Başbakan el İbadi, dün Kerkük'ten bütün milislerin çekilmesi talimatı vermişti.

"100 bin Kürt kaçıyor”

IKBY'den yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana Kürtlerin Kerkük vilayetinden ayrılmaya devam ettiği belirtildi. Erbil Valisi Nevzat Hadi yaklaşık 18 bin ailenin Kerkük'ü terk edip, Erbil ve Süleymaniye'ye geçtiklerini belirtti. Valinin danışmanının Reuters’e verdiği bilgiye göre, vilayeti terk edenlerin sayısı yaklaşık yüz bine ulaştı. Barzani’nin bir danışmanı ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında Kürtlerin Şii milislerin “yağmalamaları ile mezhepsel baskılardan” kaçtığını yazdı.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise bu haberler karşısında duyulan endişe dile getirilerek, Bağdat'a bu ihlallerin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Reuters/dpa/AFP/JD/BK

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