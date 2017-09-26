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IKBY’deki bağımsızlık referandumunu takip eden uluslararası gözlemcilerden açıklama: Bir usulsüzlüğe rastlanmadı

"Lehte veya aleyhte hiç kimseye baskı yapıldığına dair bir tespitlerinin olmadığı" ifade edildi

26 Eylül 2017 20:52

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunu izleyen uluslararası gözlemciler Erbil'de açıklama yaptı.

Basnews'ta yer alan habere göre, uluslararası gözlemciler, referandum öncesi propaganda  döneminin tamamen özgür bir ortamda, referandumun ise demokratik standartlar içinde gerçekleştiğini savundu.

Lehte veya aleyhte hiç kimseye baskı yapıldığına dair herhangi bir tespitlerinin olmadığını, oy sayımında da herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını duyurdu.

Oylamanın düzenli ve programlı ilerlediğini ve sandığa giden insanlara yönelik herhangi bir baskıyla karşılaşılmadığını ifade eden gözlemciler, “İnsanların referandumda oylarını verirken herhangi bir baskıya maruz kalmadığını ve sandığa özgür iradelerini yansıttıklarını gördük. Oy verenlerin seçimleri konusunda özgür olduğuna şahit olduk” açıklamasında bulundu.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vesna Pusic, “Kürdistan’daki bağımsızlık referandumunu gözlemle ile görevlendirildik. Elimizdeki sonuçlara göre %72 oy kullanma hakkı olanlar oy kullanma işlemine katılım sağlamış. Çok özgür bir şekilde oy kullanma merkezlerini ziyaret ettik. Kürdistan halkının ilgisi çok fazlaydı. Gözlemlediğim Erbil ve Soran’daki oy merkezlerinde kadın, erkek, Müslüman, Hristiyan, Ezdiler, tartışmalı Kürdistani bölgelerdeki Kürdistanlılar ve Peşmerge oy verme işlemlerine katıldılar” dedi.

Avusturya Avrupa Parlamentosu Üyesi Franz Obermayr, IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nu tebrik ederek referandumdaki planlama ve organize için "büyük başarı" ifadesini kullandı. Obermayr, "İnsanlar özgür ve barış içinde oy kullanabiliyorlardı” ifadelerini kullandı.

Eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner,  IKBY Yüksek Seçimi ve Referandum Kurulu’nun başarılı bir referandum çalışması yürüttüğünü, referandumun başarılı bir şekilde, eksiksiz gerçekleştiğini söyledi.

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