IKBY'deki Alman askerlerin görev süresi uzatıldı

Federal Alman Parlamentosu, eğitim amacıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde bulunan Alman askerlerinin görev süresini uzattı. Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna eğitimi için de 6.9 milyon Euro ödenek ayrılırken; iç savaş uyarısında bulunan AfD ve Sol Parti karşı çıkı.

Federal Alman Parlamentosu’nda bugün düzenlenen oturumunda, Alman askeri danışmanların Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığı ve süresi tartışıldı.

Oylamada, Almanya’nın Peşmerge Güçleri ve Irak askerine, askeri eğitimin süresinin uzatılmasını 436 üye onaylarken 196 üyenin aleyte 37 üye ise çekimser oy kullanıdığı belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre, Almanya’nın, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki askeri eğitimlerinin uzatılmasının IŞİD’le savaşta koalisyon güçlerinin girişimleri sonucu olduğu kaydedildi.

Eğitim için ödenek

Federal Alman Parlamentosu’nda, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna eğitim kapsamında 6. 9 milyon Euro ödenek ayrıldı.

Parlamentodaki, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyalist Birliği (CSU) üyeleri karara tam destek verdi. Sosyalist Demokrat Parti (SPD) ise karar şartlı destek verdi. SPD Peşmerge Güçleri’ne verilen yardımın Irak’ın toprak bütünlüğüne tehdit olmaması şartıyla kararı destekledi.

AfD ve Die Linke iç savaş uyarısıyla karşı çıktı

Alternatif Alman Parti (AFD) ve Die Linke Parti ise yardımın sürmesi halinde Irak’ta iç savaşın çıkabileceğini öne sürerek karara karşı çıktı.

IŞİD’le savaş kapsamında Ağustos 2014’te Kürdistan Bölgesi’ne yardım eden öncelikli ülkelerden biri olan Almanya, silah, askeri danışmanlık ve insani yardım konusunda Erbil’e destek verdi.

Kürdistan Bölgesi’nde bulunan 150 Alman askeri danışmanı şimdiye kadar 5 bin peşmergeye eğitim verdi.

Almanya ayrıca, IŞİD’le savaş kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne, aralarında Milan roketlerinin de bulunduğu 95 milyon dolar değerinde 2 bin ton silah ve patlayıcı yardımında bulundu.