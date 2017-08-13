IKBY'de referandum tartışmaları sürüyor

Muhalefetteki Komel lideri Ali Bapir, referandumdan önce atılması gereken başka adımlar olduğunu belirtti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefette yer alan Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir, 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumdan önce uygun bir zemin oluşturulması, siyasi partilerin bir araya gelmesi ve meclisin normalleşmesi talebinde bulundu.

"Referandum başarısız olmaya yakın"

Bapir, yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef sözü edilen referandum, ne sebepten olursa olsun, hizbi ve şahsi bir kalıba sokulmuş durumda. Bu yüzden referanduma büyük zarar verildi ve başarısız olmaya yakın." ifadelerini kullandı.

"Siyasi partilerin en yakın zamanda bir araya gelmesi gerekir"

Referandumdan önce atılması gereken başka adımlar olduğunu belirten Bapir, şunları kaydetti:

"Devlet ilanı gibi büyük kararlar dahil olmak üzere her türlü kararda uygun bir zemin hazırlanmadan başarılı olunması mümkün değildir. Eğer ciddi bir şekilde bağımsızlığa doğru yürümek istiyorsak, siyasi partilerin diretme ve çekişmelerden uzak durup en kısa zamanda bir araya gelmesi gerekir. En başta ise meclisin tekrar işleyişine dönmesi ve normalleşmesi gerekiyor."

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi de dün yaptığı yazılı açıklamada, referandum kararının yasal, ekonomik, siyasi ve toplumsal zemine uygun olmayan bir durumda alınması nedeniyle ertelenmesini istemişti.

ABD referandumun ertelenmesini istemişti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise önceki gün IKBY Başkanı Mesut Barzani'yi telefonla arayarak referandumun ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrası, 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" düzenleyeceklerini duyurmuştu.