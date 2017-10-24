IKBY seçimleri 8 ay ertelendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve milletvekili seçimlerini 8 ay erteleme kararı aldı.

Rduaw'ın haberine göre, başkanlık ve genel seçimlerin ertelenmesinin görüşüldüğü oturuma 111 parlamenterden 68’i katıldı.

İki seçimin de ertelenmesini öngören tasarıya 60 parlamenter ‘Evet’ oyu verirken, 8 parlamenter ise ‘Hayır’ oyu kullandı.

Dün yapılan açıklamada, ertelemenin partilerin aday belirlememesi nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Seçim komisyonu Başkanı Hendrean Muhammed, aday bildirme tarihinin geçen hafta dolduğunu ve düne kadar uzatıldığını, bölge parlamentosundan yeni seçim tarihi belirlemesini isteyeceklerini söylemişti.