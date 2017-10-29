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IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri

Bir grup protestocu binaya girmeye çalıştı

29 Ekim 2017 22:46

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi.

NTV'nin haberine göre, parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, daha sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı. 

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı. 

Öte yandan Süleymaniye merkezli NRT TV ise parlamento binası önünde bekleyen kameraman ve muhabirlerinin saldırıya maruz kaldığını belirtti. 

 

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