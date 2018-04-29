IKBY parlamentosu seçimleri sekiz ay erteledi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, Bağdat merkezi yönetiminin müdahalesi sonucu Kerkük Vilayeti'ni kaybetmesinin ardından, 1 Kasım'da yapılması beklenen genel seçimleri sekiz ay erteleme kararı aldı.

Rudaw televizyonu, IKBY Parlamentosu'nda Salı günü yapılan oylamada parlamentodaki 68 milletvekilinden 60'ının 'Evet' oyu verdiğini bildirdi.

Seçimlerin ne zaman yapılacağı ise açıklanmadı.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılan referandumda bağımsızlığa destek yüzde 92 oyla baskın çıkmış ancak 15 Ekim'de Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçleri, petrol zengini Kerkük Vilayeti'ne operasyon başlatarak 24 saat içinde tartışmalı bölgeyi eline geçirmişti.

Operasyon sonrası Kürt peşmerge güçleri 2014 yılındaki sınırlara çekilmek zorunda kalmış, IKBY Başkanı Barzani, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söylemişti.

Iraklı Kürtlerin geriletilmesine tepki gösteren IKBY parlamentosundaki muhalefet partileri ise, Başkan Mesud Barzani'yi istifaya çağırmıştı.