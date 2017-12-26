IKBY Parlamento Başkanı Muhammed görevinden istifa etti

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Goran (Değişim) Hareketi üyesi olan Muhammed, 2015 yılından beri parlamentoya giremediğini ve bu nedenle fiilen başkanlık görevini yerine getiremediğini söylemişti.

IKBY hükümetinde temsilcileri bulunan Değişim Hareketi ve İslami Toplum Partisi\'nin geçen günlerde koalisyondan çekilmesinin ardından, IKBY Parlamento Başkanı Yusuf Muhammed de bugün görevinden istifa etti. Değişim Hareketi\'nin üyesi olan Muhammed, Süleymaniye\'de düzenlediği basın toplantısında, parlamento başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Basın toplantısında IKBY hükümetini eleştiren Yusuf Muhammed, halkın zor zamanlardan geçtiğini ifade etti.

Muhammed, 2015 yılından beri parlamentoya giremediğini ve bu nedenle fiilen başkanlık görevini yerine getiremediğini söylemişti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Değişim Hareketi arasında imzalanan siyasi protokolün 12 Ekim 2015 tarihinde feshedilmesinden sonra parlamento başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yusuf Muhammed\'in 2015 yılından beri parlamentonun bulunduğu Erbil\'e girişine izin verilmiyordu.