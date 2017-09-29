T24 LogoT24 Logo
Gündem

IKBY kontrolündeki sınır kapıları için, Türkiye, Irak ve İran birlikte hareket edecek

IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini bildirdi

29 Eylül 2017 23:51

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi. 

Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.

Erbil: Sınırları teslim etmeyeceğiz

IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Irak Sınır Kapıları Kurumu, 30 Eylül itibariyle Kuzey Irak’taki sınır kapılarının kendi kontrolleri altına alınacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada da sınır kapılarının teslimi için Kuzey Irak’a 3 askeri konvoyun gönderileceği belirtilmişti.

Rudaw televizyonun haberine göre, bu açıklamaya yanıt olarak IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini ilan etti.

IKBY’den bir kaynak, Rudaw’a açıklamasında, Bağdat’ın bu isteğinin kesin şekilde reddedildiğini belirtti.

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.

 

ETİKETLER

ıkbyreferandumbağımsızlıkırakiran türkiyesınır kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24