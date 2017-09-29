IKBY kontrolündeki sınır kapıları için, Türkiye, Irak ve İran birlikte hareket edecek

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınır kapılarının kontrolünü ele geçirmeyi planladığı belirtildi.

Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.

Erbil: Sınırları teslim etmeyeceğiz

IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Irak Sınır Kapıları Kurumu, 30 Eylül itibariyle Kuzey Irak’taki sınır kapılarının kendi kontrolleri altına alınacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada da sınır kapılarının teslimi için Kuzey Irak’a 3 askeri konvoyun gönderileceği belirtilmişti.

Rudaw televizyonun haberine göre, bu açıklamaya yanıt olarak IKBY, hiçbir sınır kapısının Bağdat yönetimine teslim edilmeyeceğini ilan etti.

IKBY’den bir kaynak, Rudaw’a açıklamasında, Bağdat’ın bu isteğinin kesin şekilde reddedildiğini belirtti.

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.