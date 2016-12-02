IKBY: IŞİD'le savaşta 1600 peşmerge öldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Basın Sözcüsü Helgurt Hikmet, 2014 yılının Haziran ayından bu yana IŞİD'e karşı sürdürülen savaşta bin 600 peşmergenin öldüğünü açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver de 'IŞİD'e karşı savaşın başladığı 2014 Haziran ayından 30 Kasım 2016'ya kadar geçen zamanda toplam bin 614 peşmergenin öldüğünü, 9 bin 515'inin yaralandığını' açıkladı

BM'den yapılan bir açıklamada ise kasım ayında Irak güvenlik güçlerine bağlı yaklaşık iki bin askerin hayatını kaybettiği, 450’sinin de yaralandığı bildirildi.

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