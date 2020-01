IKBY: Irak Federal Mahkemesi'nin 'Hiçbir bileşenin ayrılma hakkı yok' kararına saygı duyuyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesi'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin 'hiçbir bileşenin ayrılma hakkı olmadığı' yönündeki kararına saygı duyduklarını açıkladı.

Rudaw'ın aktardığına göre Erbil'den yapılan yazılı açıklamada, IKBY'nin her zaman sorunların çözümü için anayasaya bağlılığı savunduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu yöndeki her öneri konusunda tavrımız nettir, her şeyden önce Ayetullah Uzma Seyid Sistani ve Iraklı bazı şahsiyetler ile Irak halkının dostu olan ülkelerin sorunların Irak anayasasına göre çözülmesi konusunda. Federal Mahkeme’nin anayasanın ilk maddesini şerhine saygı duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılan ve yüzde 92.73 'Evet'le sonuçlanan bağımsızlık referandumu sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Federal Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.

Irak Anayasası'nın 1. ve ilgili diğer maddelerine atıf yapan mahkeme, 'ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı' yönünde karar almıştı.