IKBY’de Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca uygulanması planlanan 3 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı iptal edildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı, son haftalarda Koronavirüs vakalarında yaşanan azalma nedeniyle bayramda uygulanması planlanan tam kapanma kararının iptal edildiği duyuruldu.

Bayram namazına izin verilecek

Bayramda vatandaşların günlük yaşamını normal şekilde sürdürülmesine izin verileceği ve sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtilen açıklamada, turistik yerler ve sokaklarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceği de aktarıldı. Bayram namazının kılınmasına izin verileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı.

IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 717 vaka kaydedilirken, 9 kişi de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. IKBY’de bugüne kadar korona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 88 kişi olduğu belirtildi.