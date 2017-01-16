"IKBY Başkanı Mesud Barzani görevi bırakacak" iddiasına yalanlama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud Rus ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada, Mesut Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığını belirtti. IKBY yetkilileri ise iddiayı yalanladı.

Sputnik'in haberi şöyleydi:

Sputnik’e konuşan Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı IKBY’de görevi bırakma kararı alan Barzani’nin çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın üstesinden gelmek için siyasi girişimi ileri sürmek istediğini söyledi.

Muhalif partiler, başkanlık koltuğunda farklı bir ismi görmek istiyor. Mesut Barzani, siyasi girişimine uygun olarak, “muhalefeti tatmin eden adaya destek vermeye hazır” olduğunu açıkladı. Girişim, parlamento başkanının değiştirilmesi, farklı bir ismin bu göreve getirilmesini, hükümetin feshedilmesini ve yeni hükümetin kurulmasını da öngörüyor.

Barzani’nin topu muhalif partilere attığını belirten Mahmud, “Barzani, bu girişimiyle maksimum derecede onların işini kolaylaştırdı. Tüm siyasi yapılar seviyesinde aktif istişareler yapılıyor. Önümüzdeki günler, bölgenin siyasi hayatındaki önemli değişiklikleri göstermeli” dedi.

IKBY'den yalanlama

IKBY yetkilileri, Mesut Barzani hakkında ’Görevini bırakacak’ haberlerini yalanladı. Barzani’nin yakın bir tarihte Goran ve YNK partilerinin düzenlemiş olduğu bir toplantıda ‘Siyaseten çözüm olacaksa ben bile görevimi bırakırım’ açıklaması yaptığı öğrenildi. IKBY yetkilileri, yakın bir tarihte yapılan bu açıklamanın çarpıtıldığını söyledi.

Öte yandan, Barzani’nin görevi başında olduğunu bildiren IKBY yetkilileri, Barzani’nin ise bu sabah itibariyle özel davetli olarak İsviçre’de yapılacak olan Davos zirvesine katılacağını belirttiler.