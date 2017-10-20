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Dünya

IKBY Başkan Yardımcısı Resul hakkında tutuklama kararı

Resul hakkındaki karara tepki gösteren Barzani, "Irak yönetiminin Resul gibi diğer mücadeleci kişileri yakalamaya ellerinin ulaşmayacağını" söyledi

20 Ekim 2017 02:17

Irak merkezi yönetimine bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Resul hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. IKBY Başkanı Mesut Barzani, Irak yargısının IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında çıkardığı tutuklama kararının siyasi olduğunu bildirdi.

IKBY’den yapılan açıklamaya göre, Barzani, Bağdat'taki Yüksek Yargı Yönetimi'ne bağlı Risafa İnceleme Mahkemesi'nin Resul hakkında çıkarmış olduğu kararı siyasi olarak nitelendirip, başkentteki hakim zihniyetin bu karar doğrultusunda nasıl davrandığının ortaya çıktığını ifade etti.

Açıklamada Barzani, bir halkın barışçıl şekilde ne düşündüğünü dile getirmesiyle toplu cezalandırma ve yakalanmaya maruz kaldığını, böylesi bir zihniyetle yaşamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Başkent Bağdat'taki yetkililerin karar verme konusunda özgür olduklarını söyleyen Barzani, Resul gibi diğer mücadeleci kişileri yakalamaya ellerinin ulaşmayacağını dile getirdi. Irak yargısı, bugün merkezi yönetime bağlı birliklere yönelik "işgal güçleri" ifadesini kullandığı gerekçesiyle IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

 

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