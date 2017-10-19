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Dünya

IKBY Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı

IKBY Başkan Yardımcısı Resul hakkında 7 yıl hapis istemiyle tutuklama kararı çıkarıldı

19 Ekim 2017 16:49

Irak Yüksek Yargı Meclisi, Bağdat'a bağlı birliklere yönelik 'işgal güçleri' ifadesini kullandığı gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Karara gerekçe olarak, Resul’un Kerkük’e giren Irak güçlerini ‘işgalci’ olarak tanımlaması gösterildi. Resul için 7 yıl hapis cezası istendiği belirtildi.

Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi, Pazar gecesi Kerkük vilayetinde askeri bir operasyona başlamıştı. Pazartesi günü Kerkük Valiliği'ne giren Irak güçleri buradaki IKBY bayrağını indirmiş, yerine Irak bayrağını asmıştı. Operasyon sonrası Kürt peşmerge güçleri 2014 yılındaki sınırlara çekilmek zorunda kalmıştı.

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