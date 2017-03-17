IKBY Başbakanı: PKK’ya teşekkür ediyoruz ama...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bakanlar Kurulu, Şengal’daki (Sincar) durumunu ve bölgedeki PKK’nın varlığını değerlendirdi. Kurul, “Kürdistan bölgesinin ihtiyaç duyduğu dönemde yardım ettiği için PKK’ye teşekkür” ederken “Şimdi ise kendi bölgelerine geri dönmeliler çünkü orada kalmaları sıkıntıya neden oluyor” açıklamasında bulundu.

IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a göre, Başbakan Neçirvan Barzani’nin başkanlığında dün bir araya gelen Bakanlar Kurulu'nun toplantısının büyük bir bölümünde “Şengal’in (Sincar) son durumu ve PKK’nın oradaki varlığı”na ilişkin konulara ağırlık verildi.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda Başbakan Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin geçtiğimiz günlerde Erbil’e yaptığı ziyarete değinirken “Abadi, peşmergenin Irak Ordusu’na desteğini değerli bulup övdü ayrıca PKK’nin Şengal’den çıkması gerektiğini aksi halde bölgede karışıklık yaratacağını dile getirdi” dediği bildirildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Nasıl Kobani’de Peşmerge Güçleri’ne ihtiyaç duyulduğunda peşmerge oraya gidip daha sonra görevi bittiğinde geri döndüyse, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu dönemde yardımı için teşekkür ediyor onların da peşmergenin yaptığı gibi şimdi geri dönmeleri gerektiğini söylüyoruz.”