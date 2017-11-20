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Dünya

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye teşekkür

"Türkiye'yi ziyaret etme imkânı olursa çok memnun kalırız, onları da burada görmek isteriz"

20 Kasım 2017 21:26

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak-İran sınırında gerçekleşen depremin ardından, sunduğu yardımlar sebebiyle Türkiye'ye teşekkürlerini yineledi. 

Barzani, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, depremin meydana geldiği ilk saatlerde bize yardım gönderdi ve Cumhurbaşkanlığı ofisinden bizi aradılar. Bunu takdir ediyor ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da Barzani, "Eğer Türkiye'yi ziyaret etme imkânı olursa bundan kesinlikle çok memnun kalırız. Onları da burada görmek isteriz" ifadesini kullandı.

Barzani, Bağdat yönetiminin, Kerkük petrolününün İran'a ihraç edilmesi girişimlerinden haberdar olmadıklarını belirtti.

İran-Irak sınır bölgesinde 12 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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