'İkbal hesabının benim dünyamda karşılığı yoktur'

T24 - Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, siyasete gireceği yönündeki iddialara, “Asılsız haberler” diye yanıt verdi.



Bardakoğlu, artık üniversite kürsülerin de olmak istediğini söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Siyasete atılacağı söylentilerine karşın Bardakoğlu, şunları söyledi: “Kimi basın organlarında dedikodu tarzında da olsa herhangi bir siyasi partiyle ilişkilendirilişimi, ‘Şu ya da bu partiden aday olacak’ diye çıkan asılsız haberleri üzülerek izliyorum. Görev esnasında siyaset üstü kalma konusunda gösterdiğim titizliği, görev sonrasında da aynı şekilde sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmamalı. Bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyle ilişkim, bağlantım olmadığı gibi siyasi hiçbir gelecek kurgusunun ve ikbal hesabının benim dünyamda karşılığı yoktur. İlim ve din bilimleri, din hizmetleri alanında kalıcı eserler ve izler bırakmayı, bütün dünyevi en önemli rütbe ve makam ve hedef görmekteyim.”







Kılıçdaroğlu’nun telefonu



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Paris dönüşü Bardakoğlu’nu arayarak görevinden ayrılışı nedeniyle duyduğu üzüntüyü iletti. Kılıçdaroğlu, Bardakoğlu’nu üstü kapalı olarak CHP’ye davet etti. Bardakoğlu ise Kılıçdaroğlu’na, “Nezaketiniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamımı çok özlediğim üniversite kürsülerinde geçireceğim” karşılığını vererek “siyasete uzak” durduğu mesajını verdi.





