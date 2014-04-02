'İkameti olmayan 117 bin kişi oy kullandı' iddiası

CHP’nin Ankara itirazından sonra MHP de Kocaeli ile ilgili önemli iddialarda bulundu. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, yerel seçimlerde, 1 milyon 177 bin seçmene sahip Kocaeli’nde, ikameti bulunmadığı halde 117 bin kişinin il genelinde oy kullanarak hile yapıldığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Zaman'dan Ebubekir Koran'ın haberine göre Ünlü’nün dilekçesinde, “Ekte sunduğumuz veriler incelendiğinde görüleceği üzere takriben 117 bin civarında Kocaeli’nde ikametgahı olmayan ancak seçmen listesinde olup da oy kullanan kişiler tarafımızca tespit edilmiş olup, bu husus açıkça yasaya aykırıdır. Açıkça hileli bir işlemdir. Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı Kocaeli’nde ikamet etmeyen kişilerin Kocaeli’nde seçmen olarak kabul edildiği ve oy kullandığından Kocaeli ilinde yapılan seçimlerin sağlıklı bir seçim olmadığından ve seçimlere hile karıştığından seçimlerin iptal edilmesini saygılarımızla arz ediyoruz.” denildi.

Faruk Bal: AKP, Adana’da seçim kurullarına baskı yapıyor

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini MHP’nin kazandığını ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in ilçe seçim kurullarına baskı yapıp, sonucu değiştirme çabası içinde olduğunu belirtti. Faruk Bal, MHP Adana İl Başkanı Mustafa İzgioğlu ve ilçe başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında

AKP ile MHP arasındaki oy farkının 20 bin olduğunu, AKP’lilerin bu farkı kapatabilmek için matbu dilekçelerle her sandığa müracaat ettiklerini belirtti. Bu dilekçelerin 298 sayılı kanuna göre delilsiz, mesnetsiz dilekçeler hükmünde olduğu için incelenmeden reddedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bal, “Soylu’nun itirazlarını üç başlıkta toplamak mümkün. Birincisi ‘maddi hata yapılmıştır, bunlar seçim kurullarında düzeltilmesi gerekir’ diyerek bir kağıt gösterdi. Biz de o kağıdın ne olduğuna baktık, o kağıt bir sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 89 oyunun bir başka partiye kayma nedeniyle maddi hata nedeniyle yanlış yazıldığına ilişkindir. Bu zaten İlçe Seçim Kurulu tarafından görülmüş ve düzeltilmiştir. Yani İlçe Seçim Kurulu’nun gördüğü, düzelttiği bir durumu tüm sandıkların tekrar sayılması için gerekçe yapmak gibi bir fikir akla ziyan bir davranış ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Süleyman Soylu’nun ‘Kamuoyu yoklaması yaptırdık, ona göre bizim burada seçimi kazanmamız gerekir, ama kaybettik. Burada bir yanlışlık var’ iddiasına da Bal, şu cevabı verdi: “Bu da akla ziyan bir ifadedir. Çünkü eğer AKP’nin yaptırmış olduğu kamuoyu yoklaması ile seçim sonucu kazanılacak ise o takdirde seçimlere ne gerek vardır? Kamuoyu yoklamalarındaki manipülasyonları hepimiz biliyoruz. Alo Fatih hatlarıyla MHP’nin 3 oyunu kes bu partiye yaz, MHP’nin sözünü kes buraya at gibi AKP’nin diktatörlük anlayışıyla ortaya çıkan ve hiçbir zaman halkın iradesine yönelik bir sonuç doğurmayacağı belli olan kamuoyu yoklamasıyla belediye başkanlığını belirlemek mümkün olmayacaktır.”

Faruk Bal, Soylu’nun sandıklarda bir kurgu yapıldığı, bunun da ‘paralel’ işi olduğu yönündeki iddiası için de şu yorumu yaptı: “AKP gayri muayyen, gayri müşahhas, yani elle tutulabilir gözle görülebilir nitelikte olmayan hayalî bir düşman yarattı seçim süreci içerisinde, aldatma ve kandırma esasına dayalı kamuoyu algısını oluşturma teknik becerisiyle de bu seçimleri yürüttü. Bunun para ettiğini gören ya da bunun bir anlam ifade ettiğini gören Sayın Süleyman Soylu da, Adanalının iradesiyle ortaya çıkmış, MHP adayı Sayın Hüseyin Sözlü’nün kazandığı bu seçimin üzerine paralel yapı yapıştırmak suretiyle bunu da o hayali düşmanla örtüştürüp bu seçim kurullarının AKP’nin istediği şekilde karar vermesi için de baskı yapmaktadır.”