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Dünya

İİT'nin Somali toplantısı yarın İstanbul'da ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 19:42

-İİT'nin Somali toplantısı yarın İstanbul'da ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Somali'de süren ve 3 milyondan fazla kişiyi etkileyen açlık kriziyle ilgili olarak İstanbul'da yapmayı planladığı toplantı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yarın İstanbul'da düzenlenecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayacak olan toplantıda Somali'deki son durum değerlendirilerek, açlık krizinin sebeplerine inilecek.  Somali'de açlık ile karşı karşıya olan insanlar için daha fazla ne yapılabileceğinin görüşüleceği toplantıda, uluslararası camiaya yardımlarını artırmaları çağrısı yapılacak. İslam ülkelerine de ramazan nedeniyle yardımlarını artırma çağrısında bulunularak, isteyen ülkelerin Kazakistan'da kurulmuş olan İİT'nin Somali Emanet Fonuna mali yardım taahhüdünde bulunabilecekleri belirtilecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımcılar onuruna iftar yemeği vereceği toplantıya ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra İİT Genel sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmet katılacak. Toplantıda Afganistan, Kazakistan, BAE, Malezya, Tacikistan dışişleri bakanları ile, İran ise Ekonomi Bakanı ile temsil edilecek. Toplantının sonunda bir de bildiri yayımlanması öngörülüyor. İİT İcra Komitesi, acilen toplanarak Somali'deki açlık krizinin yol açtığı ıstırabı dindirmek üzere alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla Türkiye'nin girişimi ve ev sahipliğinde, İİT'nin şemsiyesi altında bu toplantıyı organize etmişti.  İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen İİT'nin 57 ülkeden oluşan üyelerinin tümünün davet edildiği bildirilen toplantıyla, Somali halkıyla olan dayanışmayı sergilemesinin yanı sıra Somali'deki açlık krizinin yol açtığı yaraların sarılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

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