İİT zirvesine katılan liderlerden Kudüs tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'daki zirvesine katılan liderler, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirdi. Liderler, karara karşı birlik olunması için çağrıda bulundu.

Teşkilatın 57 üyesinden zirveye katılan yaklaşık 20'yi aşkın lider arasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da yer alıyor.

Zirvede konuşan Filistin lideri Abbas, Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olmadığı sürece Ortadoğu'da barış ve istikrarın mümkün olamayacağını belirtti. Abbas, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı sert bir dille eleştirerek, "Trump sanki ülkesinden bir şehri verir gibi, İsrail'e Kudüs'ü hediye etti" dedi.

Abbas zirveye katılma sebeplerini, "Bugün burada herkese Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve böyle de kalacağını net bir şekilde söylemek için bulunuyoruz" sözleriyle açıkladı.

"Artık ABD'nin arabuluculuğu kabul edilemez"

Abbas, Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle bundan böyle Ortadoğu barış görüşmelerinde ABD'nin arabuluculuk rolünü kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Abbas, İsrail Filistin'in haklarını ihlal ettikçe, Filistinlilerin kendilerini imzalanmış barış sözleşmelerine bağlı hissetmediklerini vurguladı. Filistin lideri uluslararası topluma, İsrail’in devlet olarak tanınmasını yeniden değerlendirmeye alma çağrısı yaptı.

Abbas, çağrıda bulunduğu Birleşmiş Milletler'den de Filistin sorununda sorumluluk almasını istedi. Filistin lideri, Washington yönetiminin artık Ortadoğu barış sürecine destek verecek yeterliliğe sahip olmadığına dikkat çekerek, uluslararası kararları uygulamaya sokmayı sağlayacak yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğuna belirtti.

Abbas, Filistin’in BM'nin tam üyesi olmak için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Filistin hâli hazırda BM'de gözlemci devlet statüsünde yer alıyor ve dünya genelinde 140 ülke tarafından tanınıyor.

Ruhani: İsrail'e karşı birlik olmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de tüm Müslüman devletlerin Filistinlilerin haklarını savunmak için ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ruhani, Müslüman ülkelere iç sorunlarını diyalog yoluyla çözme ve İsrail'e karşı birlik olma çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "İsrail'in, krizin vurduğu bölgede tansiyonu yükseltmek için tohum ektiğini" öne sürdü. Ruhani ayrıca ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararı almaya "cüret" etmesinin tek gerekçesinin de bölgede bazılarının İsrail ile ilişkiler kurmaya çalışmış olması olduğunu söyledi.

Ürdün Kralı: Kudüs'ün statüsünün değişmesini kabul etmiyoruz

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da Trump'ın Kudüs kararını eleştirerek, Kudüs'ün statüsünün ya da kutsal alanlarının statüsünün değiştirilmesini kabul etmediklerini belirtti. Ürdü Kralı, İsrail ile Filistin arasındaki krize yönelik bir karar çıkarılmadığı sürece Ortadoğu'da barışın sağlanmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Ürdün Kralı, "Tüm şiddet, Filistin sorununa barışçı bir çözüm bulma başarısızlığının sonucudur" dedi.

DW/dpa/Reuters/AP, GA/CÖ

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