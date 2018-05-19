İİT Zirvesi'nde Ruhani'den "İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbulKongre Merkezinde başladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi. Kudüs için önlemlerin masaya yatırılacağı zirvede konuşan Ruhani, İslam ülkelerine ABD ile ticari bağları gözden geçirmeleirni İsrail ile tamamen kesmelerini önerdi.

Hamdallah: BM'de bağımsız soruşturma konseyi oluşturulmalı

Hamdallah, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için." dedi.

Uluslararası kanunlara karşı çıkarak ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı yapılmış bir hareket olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Hamdallah, "İki devlet çözümü üzerinde durmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Kudüs barışın anahtarıdır. Daha önce yaptığımız olağanüstü toplantıda da aynı şeyi söylemiştik, Kudüs'e karşı yapılan bütün kanun dışı hareketlere ve işgalci İsrail'e karşı durmamız gerektiğini söylemiştik." diye konuştu.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, "Bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Saban: Karanlık içerisindeyiz ve bir şey yapmıyoruz

Şeyh Sabah, İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda, İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Filistin'in kimliğine karşı yapıldığını dile getiren Şeyh Sabah, "(Filistin'in) Tarihi geçmişi değiştiriyorlar, mukaddes toprakları değiştirmeye çalışıyorlar. Onların mozaiklerini değiştirmeye çalışıyorlar, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü o şehir bütün dinlerin şehri, hiçbir şekilde zorla bir güce, bir rejimin altına iştirak etmesi imkansızdır." dedi.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının sonuçlarının olacağını vurgulayan Sabah, "Sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ne kadar çok terörizmi ve radikalizmi beslediklerini görüyoruz." dedi.

Müslüman ülkelerin büyük bir karanlık içerisinde olduğunu vurgulayan Sabah, şöyle devam etti:

"Biz hala çok büyük karanlıklar içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor."