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Dünya

İİT Suriye için toplandı CİDDE (A.A)

30 Kasım 2011 18:30

-İİT Suriye için toplandı CİDDE (A.A) - 30.11.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Dışişleri Bakanları toplantısı Suriye için toplandı. İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, toplantının açılış konuşmasında "Suriye için son fırsatı ele geçirmeye çalışıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantı'ya Suriye'nin geniş bir heyet ile katılması dikkati çekerken, Davutoğlu'nun uçağının Cidde'ye öğleden sonra TSİ 14.00 sularında ulaşması nedeniyle toplantı 2 saat gecikmeli başladı. İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, yaptığı konuşmada, İİT'nin bugüne kadar Suriye için attığı adımları sıralarken, heyetler gönderildiğini ve sorunun barışçıl yollardan çözümü için her adımın atıldığını bildirdi. Suriye için derin bir endişe içerisinde bulunduklarını, sivillere yönelik şiddetin bir an önce durdurulması yönünde çağrılarda bulunduklarını anlatan İhsanoğlu, İİT üyesi ülkelerin birbirlerinin içişlerine karışılmaması yönünde kurum tüzüğünde maddeler bulunduğunu, ancak Suriye'nin güvenliğini, istikrarını koruma yönünde çaba sarfettiklerini ve bu kriz nedeni ile Suriye'ye dış müdahalenin yapılmasına da karşı olduklarını kaydetti.  İhsanoğlu ayrıca, Suriye'deki diplomatik temsilciliklere yapılan saldırıları da İİT'nin kınadığını ve Suriye yönetiminin tüm yabancı temsilcilerin güvenliğini koruması gerektiğini yineledi. Ekmeleddin İhsanoğlu, 6 veya 7 kişiden oluşan bir küçük komisyonun kurulması önerisini de getirerek, bu komisyonun Suriye olaylarını yakından takip etmesini, bunun sonucunda da tavsiyeler içeren bir rapor hazırlamasını istedi. 

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