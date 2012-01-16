-İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu'dan Denktaş için taziye LEFKOŞA (A.A) - 16.01.2012 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın, kişiliği, cesareti ve üstün nitelikleriyle Türk ve Müslüman dünyasının unutulmaz liderleri arasında yer aldığını vurguladı. İhsanoğlu, Denktaş'ın vefatı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na gönderdiği taziye mesajında, Denktaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve KKTC halkına şahsı ve İİT camiası adına taziyelerini sundu. İhsanoğlu, yarınki cenaze törenine katılacağını da bildirdi. Denktaş'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Ekmeleddin İhsanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Kişiliği, cesareti ve üstün nitelikleriyle Türk ve Müslüman dünyasının unutulmaz liderleri arasında yer alan merhum Denktaş, Kıbrıs Türkleri'nin haklı davasına ilişkin mücadelesinde herkesin saygısını kazanmış ve siyasetçiler için bir örnek teşkil etmiştir. Bu anlamda Türk ve İslam dünyası değerli bir evladını yitirmiştir.''