II. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba hapishane boşalttırdı

Almanya’da bir hapishane II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba nedeniyle boşaltıldı.
Bavyera Eyaleti’nin Regensburg kent hapishanesi yakınında inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 225 kilogramlık bir bomba tespit edildi.
Bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalara başlanırken, Regensburg hapishanesindeki 109 mahkumun geçici olarak başka hapishanelere kaydırılma kararı alındı.
Polis, gerek hapishanenin boşaltılması, gerekse 400 metrelik alandaki çevre sakinlerinin başka yerlere kaydırılma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Bombanın önlemlerin tamamlanmasının ardından cumartesi günü etkisiz hale getirileceği kaydedildi.