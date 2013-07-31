İhvan: Sisi yeni katliamlar yapabilir

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muhammed el-Biltaci, "Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin, gösterileri bütünüyle güç kullanarak dağıtamayacağını, belli aralıklarla katliam yapma yaklaşımına yönelebileceğini" söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biltaci, Sisi ve arkasındaki güçlerin, gösterilerin güç kullanılarak dağıtılmasının başarısızlıkla sonuçlanacağını, böylesi bir tutumun, eylemleri Mısır'daki bütün meydanlara yayacağını idrak ettiğini sanmadığını belirtti. Biltaci, "Sisi, meydanlardaki gösterileri olduğundan farklı yansıtarak çarpıtma, belirli aralıklarla katliam yapma yaklaşımına yönelebilir ve göstericilerin günlük ihtiyaçlarına ulaşmalarına kısıtlamalar getirilebilir" diye konuştu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmesine de değinen Biltaci, ''Ashton, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini, Mursi'ye iyi davranıldığını söyledi, fazla bir ayrıntı vermedi. Bize ulaşan bilgiler, Cumhurbaşkanı Mursi'nin demokraside ısrarcı olduğu ve darbe karşıtı gösterilerin sonlandırılması yönündeki baskıları göğüslediği yönündedir. Mursi, devrimin kazanımlarını koruyor. Mursi önerileri kabul etmiş olsaydı Ashton bunu açıklardı'' ifadesini kullandı.

Ashton'ın Mursi'yi ziyaretini ''darbecilerin çirkin yüzünü estetize etme'' olarak değerlendiren Biltaci, ''Ashton'ın ziyareti insani olsaydı en azından yetkililerden Mursi'nin ailesi tarafından ziyaret edilmesine imkan verilmesini isterdi'' dedi.

Ashton, bilinmeyen bir yerde tutulan Mursi ile 2 saat süren bir görüşme yapmıştı.