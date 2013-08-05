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Dünya

İhvan lideri Şatır, Arap-Batı heyetiyle görüşmeyi reddetti

İhvan liderlerinden Hayrat Şatır, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns, Katar Dışişleri Bakanı Atiye ve BAE Dışişleri Bakanı Nahyan ve AB Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Leon'un da aralarında bulunduğu heyetle görüşmeyi reddetti

05 Ağustos 2013 06:14

 

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hayrat Şatır, tutuklu bulunduğu Tura Cezaevi'nde, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Zayed Al Nahyan ve Avrupa Birliği (AB) Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino Leon'un da aralarında bulunduğu heyetle görüşmeyi reddetti.
İhvan kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şatır, Tura Cezaevi'nde kendisini ziyaret etmek isteyen Arap ve Batılı temsilcilerden oluşan heyetin görüşme teklifini geri çevirdi. Şatır, ülkeye gelen yabancı heyetlerle görüşme yetkisinin, ordunun yönetime el koymasının ardından görevden alınan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ait olduğunu söylerek, heyetin Mursi ile görüşmesini talep etti.  
Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan da resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır halkını temsil eden biri varsa o da anayasal olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'dir. Meşru makamlarla görüşmek isteyen tüm heyetler Mursi'ye yönelmelidir. Çünkü 'çözüm anahtarını' taşıyan kişi odur" ifadelerine yer verdi.
 

 

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