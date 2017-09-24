İhvan lideri hapiste öldü

Mısır’da 2013’te darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Rehberlik Konseyi’nin Başkanı Muhammed Mehdi Akif (89), tutukluluk hali sürerken hayatını kaybetti.

Akif’in savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksut, yaptığı açıklamada, tutulduğu hapishaneden Kasr el-Ayni Hastanesi’ne nakledilen ve burada hayatını kaybeden Akif’in naaşının, hastanenin mescidinde kılınan cenaze namazını müteakip Kahire’deki El-Vefa ve El-Emel kabristanında önceki gece yarısı defnedildiğini söyledi.

Emniyet güçlerinin cenaze törenine katılmak için sadece 4 kişiye izin verdiğini belirten Abdulmaksut, “Cenaze törenine katılmak için sadece bana, eşine, kızına ve torununa izin verildi” dedi. 2013 darbesinden sonra tutuklanan Muhammed Mehdi Akif, şiddet eylemi suçlamasıyla önce idam cezasına çarptırılmış, cezası müebbete çevrilmişti.