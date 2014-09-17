İhvan, IŞİD'e müdahaleye karşı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı İhvan “IŞİD radikal bir suç örgütüdür” dedi. "Garip bir şekilde düzenli orduları etkisiz hale getiren örgüte yapılacak uluslararası müdahale, "Ortadoğu'yu yeniden bölme" girişimi olarak değerlendirildi.

İhvan, IŞİD'e karşı girişilecek olası bir uluslararası müdahaleye karşı yazılı bir açıklama yaptı.

İhvan'ın İslami çizgiden sapmış radikal grupların karşısında olduğu belirtilen açıklamada IŞİD'in de radikal bir suç örgütü olduğu vurgulanırken, buna rağmen uluslararası müdahalenin "Ortadoğu'yu yeniden bölme" girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, IŞİD ve benzer örgütler, "Son günlerde oldukça yüklü miktarlarda para ve gelişmiş silahlara sahip, sınır ötesi devasa örgütler ortaya çıktı. Bu örgütler hamasi duygulara sahip, bilinçsiz gençleri kendilerine çekiyor" şeklinde tarif edildi.

Bu örgütlerin Müslüman olduklarını iddia ederek gerçekleştirdikleri saldırılarla İslam'a zarar verdiği belirtilerek, "İslam sembolünü taşıyor, ancak vahşeti, zorbalığı, radikalliği maksimum çizgilerde yaşıyorlar. Böylece İslam'ın imajına da zarar veriyorlar. İslam ülkelerine saldırarak, yakıp-yıkmaları ve insanları öldürmeleri için düşmanlara yeni bir müdahale yolunda koz veriyorlar" ifadeleri kullanıldı.

'İşin garip tarafı...'

IŞİD'in ortaya çıkmasıyla bir takım garip durumların da yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Şu anda yaşananlar, Suriye ve Irak'ta çok garip ve ilginç bir şekilde düzenli orduları etkisiz hale getiren, her iki ülkede de geniş toprak parçaları ve şehirleri ele geçiren, düşmanını acımadan katleden IŞİD'in ortaya çıkmasıyla meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz, halklar olarak bu örgütün arkasındaki isimleri bilmiyoruz. Kim bu örgüte destek oluyor ve ondan nemalanıyor bilmiyoruz. Ancak biz şunu çok iyi görüyoruz; Arap Müslümanlar yine Arap Müslümanlara karşı kışkırtılıp bir savaşa girecek. Binlerce kurbanı, bölgeyi saracak yıkımı, kaybedilecek milyarları görüyoruz. Bölgemizin, büyük siyasi şeytanların planlarıyla yeniden bölünmesi ve parçalanmasından korkuyoruz."



Suriye İhvan’ı da söz konusu duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD'nin çağrısıyla IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çağrısı yapılmış ve geçtiğimiz hafta Paris'te bu koalisyon çatısı altında 40 ülke bir araya gelmişti.