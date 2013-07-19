İhvan: Avrupa Birliği'nden aracı olmasını istemedik

Başkent Kahire'de dün AB Dış İlişkiler Komiseri Catherine Ashton ile görüşen İhvan heyetinde yer alan eski İşbirliği ve Planlama Bakanı Ahmed Muhammed Amr Derrac, yaptığı açıklamada, " Mısır'daki krizin çözümü için Avrupa'nın arabuluculuğunu istemedik. Biz, sorunun kesinlikle dışarıdan bir arabulucuyla çözüleceğine inanmıyoruz" dedi.

Bir araya gelme teklifinin Ashton'dan geldiğini belirten Derrac, Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak'ın temsilcileri olarak eski Yerel Kalkınma Bakanı Muhammed Ali Beşir ile katıldığı görüşmede, Ashton'a, Mısır'da son günlerde yaşananlar hakkında Müslüman Kardeşler'in tutumunu aktardıklarını söyledi.

Derrac, şunları kaydetti:

"Ashton ile görüşmemiz sırasında daha önce ilan ettiğimiz gibi Mursi'nin görevine dönmesi, askeri darbenin sona ermesi, askıya alınan anayasanın yeniden yürürlüğe sokulması ve seçimle oluşturulan Şura Meclisi'nin görevine başlaması şeklinde sıraladığımız taleplerimizden geri adım atmamızın mümkün olmadığını dile getirdik. Bütün bunlardan sonra Mısır'daki bütün taraflarla şartsız şekilde diyalog masasına oturabileceğimizi ifade ettik ancak kendisinden Avrupa'nın arabulucu olması şeklinde bir talebimiz olmadı. Mısır'daki sorunun çözümünün yabancı bir arabulucuyla mümkün olacağına inanmıyoruz. Sorun Mısır'ın iç sorunudur ve çözümü de içerdedir.''

Ashton'a görüşmeden önce AB Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino Leon ile bir araya geldiklerine değinen Derrac, burada da Avrupa'nın arabuluculuğundan söz edilmediğini, sadece İhvan'ın değil, sokaktaki geniş kitlelerinin de görüşünün bu yönde olduğunu vurguladı.

İhvan sözcüsü Ahmed Arif, "İhvan'ın geçiş dönemi yöneticileriyle arabuluculu veya arabulucusuz müzakerelere başladığı yönündeki haberlerin doğruluk payı yok" demişti.

İhvan'ın Mısırdaki krizin çözülmesi adına Avrupa Birliğinin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek görüşmeler için bir çerçeve teklif ettiği ileri sürülmüştü.