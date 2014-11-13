İhtiyaç sahipleri için yapılan TOKİ konutlarından işadamı da aldı, milletvekili de...

TOKİ’nin, Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde “alt gelir grubu” için yaptığı konutlardan, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve eski Çemişgezek Belediye Başkanı AKP’li Metin Levent Yıldız ile bazı işadamlarının da daire aldığı ortaya çıktı. Milletvekili Ataş, teşvik için daire aldığını ileri sürerek, "Hırsızlık yapmıyorum. Parasını ödedim. Milletvekili TOKİ’nin yaptığı yerden neden konut alamaz mı ki?" dedi.

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde TOKİ, aile fertlerinin toplam geliri 2 bin 600 lirayı geçmeyen 'alt gelir grubu' vatandaşları konut sahibi yapmak için 2009 yılından itibaren konut projesi uyguladı. Birinci etap konutlardan sonra 2011 yılında 4 bloktan oluşan 98 daireli ikinci etap projeye başlandı. Kullanım alanı 75 metrekarelik konutlar satışa çıkarıldı, Çemişgezek Belediyesi kanalıyla başvurular alındı.

Ferit Demir’in DHA’daki haberine göre, başvuru formunda istenen belgeler arasında ’hane halkı gelirinin en fazla net 2 bin 600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri’ de istendi. Toplam 69 bin 100 liraya mal olacak daireleri alanlar peşinatı yatırıp, kalanını 15 yılda ödemek üzere TOKİ ile sözleşme imzaladı.

Dönemin Çemişgezek Belediye Başkanı AKP’li Metin Levent Yıldız ile Çemişgezekli olan AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da bu konutlardan almak için TOKİ’nin ’Alt Gelir Grubu Konut Projesi Başvuru Formu’ doldurarak başvurdu. Milletvekili Ataş ile Belediye Başkanı Yıldız, peşin olarak 6 bin lira yatırıp, kalanını 15 yılda ödemek üzere sözleşmeyi imzalayıp taksitleri ödemeye başladı.

TOKİ’nin ‘alt gelir grubu’ koşullarına uymadığı halde Çemişgezek Konutları’ndan daire alanlar sadece AKP Milletvekili Ataş ve Belediye Başkanı Yıldız’la sınırlı kalmadı. İşadamları Derneği Başkanı Hıdır Özefe ve bazı işadamları ile aile geliri 2 bin 600 liranın üzerinde olan bazı kişilere de Çemişgezek’te TOKİ konutları satıldı. Konutlar, geçen eylül ayında tamamlanıp sahiplerine teslim edildi.

69 bin lirayı 15 yılda ödeyecekler

AKP’den 3 dönemdir İstanbul Milletvekili olan ve memleketi Çemişgezek’e yaptığı hizmetlerden dolayı adı AKP’li belediye tarafından TOKİ konutlarına giden caddeye verilen Mustafa Ataş, konutlardan B1-3 blok 6’ıncı kat 23 numaralı dairenin sahibi oldu.

Mustafa Ataş’ın, 4 Ekim 2011 tarihinde konutun satışının kendisine yapılmasından sonra ilk peşinat tutarı olan 6 bin lirayı Çemişgezek Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla TOKİ hesabına yatırdı, toplam bedeli 69 bin 100 lira olan konutun 15 yıla yayılan aylık taksitlerini ödemeyi de aksatmadan yapmayı sürdürdü. Konutların satışa sunulduğu dönemde AKP’den Çemişgezek Belediye Başkanı olan Metin Levent Yıldız’ın da 27 Eylül 2011 tarihinde 6 bin lira peşin yatırarak aldığı dairenin kalan borcunu da 15 yılda aylık taksitlere ödemek üzere sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Milletvekili Ataş: Teşvik için daire aldım

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Çemişgezek’te halkın talebi olduğu ve ilçede konuta ihtiyaç olduğu için TOKİ’ye başvurup konut yapılmasını sağladıklarını, insanları teşvik etmek için de daire aldığını savundu. TOKİ’ye verilen başvuru formunda ’Alt Gelir Grubu Konut Projesi Başvuru Formu’ yazmasına rağmen, "Orada yapılan konutlar alt gelir grubuna ait değil" diyen Ataş, DHA muhabirinin soruları üzerine şunları söyledi:

"Ben de teşvik olması için bir daire aldım, arkadaşlarımın da alması için teşvik ettim. Yörenin insanı olarak oradan bir daire aldım. Bir milletvekilinin TOKİ’den daire alamaz diye bir kural yok. Kimsenin hakkına tecavüz etmedik, gasp etmedik. Bir vatandaş olarak yasal hakkımı kullanıyorum. Hırsızlık yapmıyorum. Ben insanlara teşvik olsun diye daire aldım. Paramı da yatırdım. Bir milletvekili TOKİ’nin yaptığı yerden neden konut alamaz ki?"

Hangi belgeler gerekli

TOKİ’nin Doğu ve Güneydoğu’da üst gelir grubuna konut yapmadığı, Çemişgezek’teki gibi konutların satışı yaparken, aile bireylerinin aylık toplam geliri 2 bin 600 lirayı geçmemesi, aile bireylerinin üzerinde gayrimenkul bulunmaması, mal beyanı sorgulaması yapılması gibi koşulların arandığı belirtildi.

Bu konutlardan alanların kazançlarını gösteren beyan, maaş bordroları, tapu müdürlüklerinden üzerlerine herhangi bir gayrimenkul bulunmadığına dair belgeyi TOKİ’ye ibraz etme zorunluluğuna rağmen, Çemişgezek’te bazı kişilerden bunların alınmadığı kaydedildi.