İhtiyaç sahipleri için 'giysi- tekstil kumbarası'

ADANA, (DHA) - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen \'Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar\' projesi kapsamında, adliyeye bağlı birimlere \'giysi- tekstil kumbarası\' konuldu.

Yaşlı, bakıma muhtaç, kimsesiz ve zor durumda olan kişilere destek sağlanması amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafından \'Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar\' isimli proje hazırlandı. Proje kapsamında, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi\'nde, haklarında \'kamuya yararlı işte çalışma\' cezası verilenler ile cezalarının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında çeken hükümlüler için \'Eğitim ve Yenileme Atölyesi\' oluşturuldu. Atölyeye sanayi tipi ütü ile overlok, çamaşır, kurutma ve dikiş makineleri alınırken, hükümlüler de bu alanlarda eğitilerek, meslek edindirilip, atölyede kamu yararına çalışma kapsamında görevlendirildi.

KUMBARADAN ÇIKAN KIYAFETLERİ YENİLİYORLAR

Proje çerçevesinde, Çukurova Belediyesi iş birliğiyle adliye ana bina, Ek- 1 ve Ek- 2 binalar ile Adana Göltepe Eğitim Tesisleri\'ne \'giysi- tekstil kumbarası\' konuldu. Bu kumbaralarda toplanan kıyafet ve tekstil malzemeleri, hükümlüler tarafından atölyede yıkama, ütüleme ve tadilat işlemlerinden sonra kullanılabilir hale getirilerek, ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Denetimli serbestlik hükümlülerinin yardım eli uzattığı kişiler arasında, Adana Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi\'ndeki ihtiyaç sahibi hükümlüler de bulunuyor. Projeyle ayrıca kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından tespit edilen yaşlıların, yoksulların ve engellilerin çamaşırları da hükümlüler tarafından dönem dönem evlerinden alınarak, yıkanıp, ütülendikten sonra tekrar evlerine teslim ediliyor.

\'CEZA TOPLUMSAL YARARA DÖNÜŞÜYOR\'

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, proje ile kamu hizmetinin çok doğru uygulandığını söyledi. Hükümlülerin, bir yandan cezalarını çektiklerini bir yandan da meslek öğrenerek yaşlılara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu kaydeden Yeldan, \"Kamuya faydalı bir işte çalışma cezası alan hükümlülerimizin, atölyelerimizde aldığı mesleki eğitimle yaptıkları üretim ve paylaşımları, cezanın nasıl yarara dönüştüğünü gösteriyor. Onların çamaşırını yıkıyor, ütüsünü yapıyor, tadilatlarını tamamlıyor. Bu çalışmadan hem halkımız hem de hükümlülerimiz faydalanıyor. İhtiyaç sahibi kişilere yardım elini uzatabilmek için özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.



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